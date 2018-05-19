أفرجت دار الملاحظة الاحتماعية بالدمام عن 10 أحداث كدفعة أولى من المشمولين بالعفو الملكي الكريم مساء أمس الأول، وذلك وفقاً لتوصيات خادم الحرمين الشريفين في ما يخص العفو الملكي الكريم للأحداث، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، حيث تمت دراسة معاملات الأحداث والنظر في مدى شموليتهم بتعليماته من عدمه، وممن تنطبق بحقهم ضوابط العفو الملكي الكريم.وأوضح مدير الدار سعيد الشهري أنه تم تشكيل لجنة للعفو ووجدت أن ضوابط العفو الملكي تنطبق على 10 من معاملات الأحداث بالدار، معربا عن بالغ سعادته بالإفراج عن المشمولين بالعفو الملكي الذي تحكمه قواعد ومعايير منصوص عليها، ناصحاً إياهم بالتمسك بالنهج القويم، مستفيدين مما قدمته الدار لهم من برامج خلال فترة مكوثهم فيها، متمنياً لهم دوام التوفيق.ورفع مدير دار الملاحظة أسمى آيات الشكر والامتنان للقيادة الرشيدة على هذه المكرمة الإنسانية.