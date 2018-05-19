واس (إسطنبول)أكدت اليمن التزامها بقرارات القمم الإسلامية وما يصدر عن القمة الإسلامية الاستثنائية السابعة التي عقدت في مدينة إسطنبول التركية بشأن التطورات في فلسطين المحتلة ومساندة حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف ودعم كفاحه من أجل نيل استقلاله وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وحشد تأييد المجتمع الدولي للاعتراف بدولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية.
وقال نائب رئيس الوزراء اليمني، وزير الخارجية عبدالملك المخلافي -في كلمة بلاده التي ألقاها نيابة عن الرئيس عبدربه منصور هادي في القمة الإسلامية الاستثنائية السابعة في إسطنبول بشأن التطورات في فلسطين المحتلة- إن تنفيذ قرار الإدارة الامريكية بنقل سفارتها إلى القدس يوم الاثنين الموافق 14 من شهر مايو الجاري مثل تجاوزاً خطيراً وخرقاً لقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة وجميع القرارات الدولية ذات الصلة بالقدس وفلسطين المحتلة.
وأكد المخلافي، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية- أن تنفيذ الإدارة الامريكية لهذا القرار الهادف إلى تغيير الوضع القانوني والتاريخي لمدينة القدس المحتلة يشكل استفزازاً وتعدياً على الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني ويمثل خروجاً عن الموقف الدولي الهادف لحل الدولتين واعتبار القدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية، مضيفا أن تنفيذ القرار سيؤدي حتماً إلى تقويض جهود تحقيق السلام وتعميق التوتر ويهدد بدفع المنطقة إلى المزيد من العنف والفوضى وعدم الاستقرار.
وطالبت اليمن باتخاذ خطوات تتضمن السعي لاستصدار قرار من مجلس الأمن الدولي لإدانة المجازر الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني وتشكيل لجنة تحقيق دولية واللجوء إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة وإلى مجلس حقوق الإنسان في حال تعذر ذلك لاستصدار قرارات إدانة وتشكيل لجنة تحقيق دولية والعمل على توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وتقديم قادة الكيان الإسرائيلي للمحاكمة الدولية.