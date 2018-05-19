أكدت اليمن التزامها بقرارات القمم الإسلامية وما يصدر عن القمة الإسلامية الاستثنائية ‏السابعة التي ‏عقدت في مدينة إسطنبول التركية بشأن التطورات في ‏فلسطين المحتلة ومساندة ‏حقوق الشعب الفلسطيني غير ‏القابلة للتصرف ودعم كفاحه من أجل نيل استقلاله ‏وإقامة دولته ‏المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وحشد ‏تأييد المجتمع الدولي للاعتراف بدولة ‏فلسطين ‏وعاصمتها القدس الشرقية.‏وقال نائب رئيس الوزراء اليمني، وزير الخارجية ‏عبدالملك المخلافي -في كلمة بلاده التي ألقاها ‏نيابة ‏عن الرئيس عبدربه منصور هادي في القمة ‏الإسلامية الاستثنائية السابعة في إسطنبول ‏بشأن ‏التطورات في فلسطين المحتلة- إن تنفيذ قرار ‏الإدارة الامريكية بنقل سفارتها إلى القدس ‏يوم الاثنين ‏الموافق 14 من شهر مايو الجاري مثل تجاوزاً خطيراً ‏وخرقاً لقرارات ‏مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم ‏المتحدة وجميع القرارات الدولية ذات الصلة ‏بالقدس ‏وفلسطين المحتلة.‏وأكد المخلافي، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية- أن ‏تنفيذ الإدارة الامريكية لهذا القرار الهادف إلى تغيير ‏الوضع القانوني ‏والتاريخي لمدينة القدس المحتلة يشكل ‏استفزازاً وتعدياً على الحقوق الثابتة للشعب ‏الفلسطيني ‏ويمثل خروجاً عن الموقف الدولي الهادف ‏لحل الدولتين واعتبار القدس الشرقية عاصمة ‏للدولة ‏الفلسطينية، مضيفا أن تنفيذ القرار سيؤدي ‏حتماً إلى تقويض جهود تحقيق السلام وتعميق ‏التوتر ‏ويهدد بدفع المنطقة إلى المزيد من العنف والفوضى ‏وعدم الاستقرار.‏وطالبت اليمن باتخاذ خطوات تتضمن السعي ‏لاستصدار قرار من مجلس الأمن الدولي ‏لإدانة ‏المجازر الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني ‏وتشكيل لجنة تحقيق دولية واللجوء إلى الجمعية ‏العامة ‏للأمم المتحدة وإلى مجلس حقوق الإنسان في حال تعذر ‏ذلك لاستصدار قرارات إدانة ‏وتشكيل لجنة تحقيق ‏دولية والعمل على توفير الحماية الدولية للشعب ‏الفلسطيني وتقديم قادة ‏الكيان الإسرائيلي للمحاكمة ‏الدولية.‏