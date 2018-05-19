استهدفت قوات نظام الأسد بالصواريخ الثقيلة والقذائف المدفعية أحد الملاجئ في مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين جنوب دمشق.وأعلنت مجموعة العمل من أجل فلسطيني سورية في بيان أن الصواريخ والقذائف المدفعية استهدفت أحد الملاجئ الذي يؤوي أكثر من 30 مدنياً بينهم أطفال ونساء.ووفقاً للمجموعة، فقد تم إخراج أكثر من 10 مدنيين ما بين قتيل وجريح حتى إعداد الخبر، وسط استمرار للقصف بالمدفعية والصواريخ والهجمات الجوية.وأشارت المجموعة إلى أن قصف أحد الملاجئ في اليرموك يأتي في اليوم الـ30 على التوالي لقصف نظام الأسد الجوي والبري العنيف على مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين وحي الحجر الأسود والتضامن، في عملية عسكرية سقط خلالها العشرات من المدنيين بينهم أطفال ونساء.يذكر أن مخيم اليرموك دخل خط الأزمة السورية في شهر ديسمبر من عام 2012، وبدأ الحصار الكامل لليرموك في الثامن عشر من يوليو 2013، الذي منع بموجبه نظام الأسد إدخال المواد الغذائية والمحروقات والأدوية والمستلزمات الطبية إلى المخيم، ما تسبب بقضاء أكثر من 200 لاجئ بسبب الحصار ونقص الرعاية الطبية.