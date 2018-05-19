تواصل أمانة منطقة نجران أعمال الحملة الرقابية الصحية المكثفة «صحتكم أمانة»، التي تستمر شهرين، وتستهدف المحلات التجارية والمطاعم والمطابخ بمدينة نجران للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والحد من المخالفات والإسهام في تقديم غذاء آمن للمستهلكين.وأبان مدير إدارة الرقابة الشاملة المهندس هادي آل قريع أنه تم الوقوف ميدانياً على 57 محلا، أسفرت عن إغلاق 11 محلا، ورصد 94 مخالفة تمثلت في عرض مواد مجهولة المصدر، وعدم وجود شهادات صحية للعاملين، وسوء حفظ المواد الأولية، وعدم التقيد بالزي الرسمي، وعدم تغطية أوعية النفايات وتراكمها، إضافة إلى عدم وجود رخصة محل وعدم تجديد الرخصة الخاصة بممارسة النشاط.