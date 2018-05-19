رفع الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، شكره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بمناسبة صدور أمره الكريم بتزويد الحرمين الشرفين بـ300 ألف نسخة من القرآن الكريم.وأكد السديس أن ذلك يأتي ضمن الاهتمامات التي يوليها للحرمين الشريفين وتسهم في تقديم أرقى الخدمات لضيوف الرحمن من زوار وعمّار.ودعا السديس، الله عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين من كل سوء ومكروه وأن يجزيه خير الجزاء على ما يقدمه لخدمة الحجاج والعمار والزوار، سائلاً الله أن يديم على بلادنا المباركة الأمن والأمان والرخاء والازدهار وأن يحفظها من كيد الحاقدين والحاسدين ويحفظ عليها عقيدتها وقيادتها وأمنها واستقرارها.