بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة لرئيس جمهورية الكاميرون الرئيس بول بيا، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.وأعرب خادم الحرمين باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لرئيس الكاميرون، ولحكومة وشعب جمهورية الكاميرون الصديق اطراد التقدم والازدهار.كما بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة لرئيس جمهورية الكاميرون الرئيس بول بيا، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.وأعرب ولي العهد عن أبلغ التهاني، وأطيب التمنيات بموفور الصحة والسعادة لرئيس الكاميرون، ولحكومة وشعب جمهورية الكاميرون الصديق المزيد من التقدم والازدهار.