افتتحت أمانة جدة مساء أمس (الجمعة)، الحركة المرورية داخل نفق تقاطع طريق الملك عبدالعزيز مع شارعي فلسطين والحمراء بمحافظة جدة، والذي تم تنفيذه ضمن مشاريع الأمانة لتحرير المحاور الرئيسية في المدينة، بهدف تسهيل الحركة المرورية لخدمة وراحة السكان والزائرين.والمشروع عبارة عن تنفيذ نفق (شمال/جنوب) على امتداد طريق الملك عبدالعزيز عند تقاطعه مع شارعي فلسطين والحمراء بطول 1570 مترا وعرض 29 مترا، ليصبح مساراً مفتوحاً باتجاهين بواقع ثلاث حارات في كل اتجاه، وذلك لتحرير الحركة المرورية لطريق الملك عبدالعزيز، وتيسير التنقل من أبحر شمالاً إلى طريق الفلاح جنوباً، في حين تواصل الأمانة جهودها لاستكمال الأعمال السطحية للنفق خلال الفترة القريبة القادمة.وبتشغيل الأمانة لهذا المشروع، يصل إجمالي مشاريعها لتحرير الطرق والمحاور إلى 28 نفقاً وجسراً نفذت خلال 8 أعوام.يذكر أن الأمانة بصدد التحضير لبدء تنفيذ مشاريع جسور وأنفاق جديدة تم طرحها للمنافسة العامة، ومتوقع خلال شهر شوال من هذا العام 1439، بدء العمل في تهيئة نفق تقاطع طريق الأمير محمد بن عبدالعزيز، مع طريق المدينة.