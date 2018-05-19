عاد بارما إلى بطولة إيطاليا لكرة القدم لأندية الدرجة الأولى بعد أن هبط قبل ثلاثة أعوام إلى الدرجة الرابعة بسبب مشاكل مالية أدت إلى إفلاسه.وضمن بارما مكانه في «سيري أ» بعد فوزه على سبيزيا 2-صفر الجمعة في بطولة الدرجة الثانية، وتعادل فروزينوني منافسه المباشر على التأهل مع فوجيا 2-2.وكان بارما من فرق الطليعة في إيطاليا وأوروبا في التسعينات، وأحرز كأس الاتحاد الأوروبي عامي 1995 و1999 وكأس الكؤوس الأوروبية في 1993.ولكن النادي هبط إلى الدرجة الرابعة في 2015 بعد تعرضه للإفلاس.ولحق بارما بالتالي بامبولي الذي كان ضمن تأهله أيضا إلى الدرجة الأولى مباشرة في أبريل. وتتنافس فرق فروزينوني وباليرمو وفينيزيا وباري وسيتاديلا وبيروجيا عبر الملحق على بطاقة التأهل الثالثة.