أعلنت كوبا الحداد الوطني ليومين اعتبارا من السبت غداة حادث تحطم طائرة ركاب أسفر عن مقتل 107 وجرح ثلاثة آخرين حالتهم حرجة، في ظروف لم تعرف بعد.وسقطت طائرة البوينغ (737-200) فوق منطقة غير مأهولة ظهر الجمعة، بعد اقلاعها تماما من هافانا متوجهة الى هولغين في شرق كوبا وعلى متنها 110 أشخاص.وذكرت وسائل الإعلام الحكومية أن الطائرة كانت تقل 104 مسافرين معظمهم من الكوبيين وأفراد الطاقم الستة وهم مكسيكيين.وأوضحت السلطات أن ثلاث نساء فقط نجون من الحادث «لكنهن في حالة حرجة».وطوال نهار الجمعة لم تنشر سوى معلومات قليلة.ولم يعرف حتى الآن سبب سقوط الطائرة بعد إقلاعها تماما بينما كانت تقوم بانعطاف. ولم تكشف السلطات ما اذا كان تم العثور على الصندوقين الأسودين للطائرة.وقال الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل بعد تفقده مكان سقوط الطائرة «سنجري كل التحقيقات اللازمة وننقل المعلومات إلى السكان عندما نحصل عليها».والطائرة المنكوبة مملوكة لشركة الطيران المكسيكية «غلوبل اير» المعروفة أيضا باسم «ايرولينياس داموخ» وكانت تستأجرها شركة الطيران الكوبية الحكومية «كوبانا دي أفياثيون» بموجب عقد يقضي بايجارها مع طاقمها الكامل المؤلف من طيارين اثنين وفني وثلاث مضيفات.وتقول الحكومة المكسيكية أن الطائرة أنتجت في 1979 وخضعت لعملية صيانة في نوفمبر 2017.