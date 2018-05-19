لقي 11 شخصًا على الأقل مصرعهم أمس عندما ضربت ثلاثة انفجارات متتالية ملعبًا للكريكيت في إقليم نانجارهار شرقي أفغانستان.وقال المتحدث باسم محافظ إقليم نانجارهار عطا الله خوجياني:" إن 45 شخصًا أصيبوا بجروح في الحادث الذي وقع في مدينة جلال أباد عاصمة الإقليم".وأوضح خوجياني أن الانفجارات وقعت أثناء مباراة للكريكيت، مضيفًا أن سبعة من المصابين في حالة حرجة.وأضاف أن ثمانية من المصابين خرجوا من المستشفى فيما ما يزال 37 آخرون يخضعون للعلاج في مستشفى المدينة.ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم حتى الآن.