أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، صباح اليوم (السبت)، عن تصدر كتلة «سائرون» التي يقودها مقتدى الصدر، في الانتخابات البرلمانية.ولا يمكن للصدر أن يتولى رئاسة الوزراء لأنه لم يرشح نفسه في الانتخابات، لكن فوز كتلته يضعه في موقع يتيح له اختيار من سيتولى المنصب.وقد تصدّر تحالف «سائرون» الذي يجمع الزعيم الصدر والحزب الشيوعي نتائج الانتخابات العراقية، فيما حلّ ائتلاف رئيس الوزراء حيدر العبادي ثالثاً، بحسب النتائج النهائية التي أعلنتها المفوضية.وجاء في المركز الثاني، تحالف فصائل الحشد الشعبي الذي لعب دوراً حاسما في إسناد القوات الأمنية العراقية خلال معاركها ضد تنظيم داعش الإرهابي.

وأكدت مفوضية الانتخابات، عدم رفضها إعادة فرز صناديق الاقتراع يدوياً، شرط أن تكون وفقاً للسياقات القانونية والدستورية، مشيرة إلى أن مجموع الشكاوي المقدمة بلغت 1416 شكوى.

وقالت المفوضية في بيان: «لا نرفض إجراء العد والفرز اليدوي إذا جاء وفقاً للسياقات القانونية والدستورية».