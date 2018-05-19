اعتبر عضو الإفتاء في منطقة القصيم الدكتور خالد المصلح، استغلال العبادات والمواسم الدينية لترويج السلع التجارية «تضليل وتغرير واستغلال للدين وعواطف الناس».وقال لـ«عكاظ»، إن إقحام التعبد فيما لا علاقة له بالعبادة نوع من التضليل واستغلال الدين فيما لا علاقة به، كما أن فيه استغلالا لعواطف الناس فيما يتعلق بالعبادة أو فترة عبادية معينة في مسائل تجارية لا تتعلق بالعبادة. وأضاف «ينبغي أن تذكر السلعة منفصلة عن العبادة فلا علاقة للصلاة بنوع من أنواع الثياب؛ لأن المطلوب في هذه العبادة ستر العورة وأخذ الزينة فقط، وهذا يحصل بكل ما تستر به العورات ويتزين به المسلم». ويرى المصلح أن هناك فرقا بين الحالة المذكورة وترويج سلع ربطت في أذهان الناس بشهر رمضان كبعض المأكولات والمشروبات أو الترويج لسلع تتعلق بالعبادة كإظهار صورة تبين مزايا ثوب إحرام معين وهذا فيه خدمة للعبادة والشعيرة فلا بأس في ذلك.وببين أن المأمول من الجهات المختصة منع هذه الممارسات التي تستغل عاطفة الناس في مسائل تجارية لا علاقة لها بالعبادة، داعيا أصحاب الشركات إلى تقوى الله وعدم التغرير بالناس بمثل هذه الأساليب التي لا يجنون فيها إلا إثما.