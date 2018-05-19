أطلقت صحة الشرقية، تطبيق «صحة» الإلكتروني لتسهل على المواطنين الحصول على الاستشارة الطبية المرئية عبر الهواتف الذكية.وقال مدير عام صحة الشرقية الدكتور صالح السلوك، بعد تدشينه التطبيق من مقره التواصلي بمستشفى صفوى العام، إن هذه الخطوة تأتي متزامنة مع إطلاق التطبيق بوزارة الصحة أخيرا وهي نموذج للخدمة الطبية في إطار التحول الوطني لوزارة الصحة، مبينا الحرص على الاستفادة من التقنيات الحديثة في تعزيز التواصل مع المستفيدين من خدماتنا وتوفير الفرصة السريعة والسهلة لهم للحصول على الاستشارات الطبية من مختصين مؤهلين بتخصص «طب الأسرة».