دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مشروع إفطار الصائم في مدينة الشعب بمحافظة عدن.ويستهدف المشروع توزيع 264080 وجبة في 13 محافظة يمنية خلال الشهر الفضيل. فيما دشن المركز أمس الأول (الخميس) مشروع إفطار صائم في محافظة مأرب ضمن الجهود الإنسانية التي ينفذها المركز تجاه الشعب اليمني ويشمل عدة محافظات يمنية. وتم توزيع 1450 وجبة إفطار ساخنة وجافة للأسر الأكثر احتياجا في المحافظةويأتي هذا التوزيع في إطار المشاريع التي يقدمها المركز للشعب اليمني للتخفيف من معاناته جراء الأزمة التي يعيشها.ومن جهة أخرى، دشن المركز مشروع السلال الغذائية المخصصة للمحتاجين في الشهر الفضيل في القرى ومخيمات النازحين في ولاية أركان بميانمار.