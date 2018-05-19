من ارتفاع شاهق يصل لنحو 3 آلاف قدم عن سطح الأرض، رصدت «عكاظ» الأجواء الإيمانية في المسجد الحرام والطائفين حول الكعبة الشريفة، خلال مرافقة رجال الأمن والإفطار معهم على متن مروحية تابعة لقيادة طيران الأمن.ورافقت «عكاظ» المروحية في رحلة انطلقت قبيل صلاة المغرب واستمرت حتى انتهاء صلاة التراويح، وشرعت في أداء مهماتها برصد الأجواء الإيمانية، برفقة رجال الأمن الذين يحرسون سماء العاصمة المقدسة بـ9 طائرات مزودة بأحدث الأجهزة والمعدات الفنية والتقنية والطبية ضمن منظومة أمنية متكاملة لتوفير الأمن والأمان وسبل الراحة لقاصدي بيت الله الحرام وتهيئة أجواء مناسبة لهم ليتفرغوا لأداء مناسكهم الدينية في هذا الشهر الفضيل بكل طمأنينة، ينفذون مهمات متنوعة في شهر رمضان المبارك وعيد الفطر تشمل نحو 9 مهمات، أبرزها مهمات المسح الأمني، والاستطلاع الجوي، والإسناد للأجهزة الأمنية، ورصد الحركة المرورية، ومهمات الإسعاف والإخلاء الطبي، والإنقاذ والإطفاء، وتقديم الدعم اللوجستي لجميع الأجهزة الحكومية، عبر طائرات مزودة بأحدث أجهزة المراقبة والمتابعة والتحليل، والرصد للظواهر الأمنية والمرورية من الجو، وإرسال التقارير الفورية للجهات المعنية، علاوة على المشاركة في تنفيذ الخطط الفرضية المخصصة لمواجهة الحوادث المتوقعة بمتابعة دقيقة من قائد عام طيران الأمن العميد مهندس حسن بن زايد آل بسام.