في بادرة، عدها رئيس التحرير جميل الذيابي، امتدادا للجسور التاريخية التي تربط الرياض بالخرطوم سجل نخبة من الإعلاميين وقادة الرأي العام السوداني زيارة إلى المملكة وقف خلالها الوفد على مختلف جوانب الرؤية السعودية بمحاورها الفكرية والثقافية والسياسية. وتوج الوفد السوداني زيارته للمملكة بالوقوف على مسيرة صحيفة «عكاظ» ونقلاتها التاريخية من الأبيض والأسود إلى الحقبة الإلكترونية والبث المباشر عبر موقعها الإلكتروني.ورحب رئيس التحرير بالضيوف السودانيين، مؤكدا تنامي العلاقات بين البلدين في المجالات كافة، وأشاد بمساهمة أبناء السودان وتفاعلهم مع الحراك الكبير الذي تشهده السعودية ورؤيتها.رئيس الوفد الإعلامي السوداني عوض جادين، رئيس تحرير وكالة سونا للأنباء (الوكالة الرسمية) وأمين دائرة الإعلام في الحزب الحاكم وصف نتائج زيارة الإعلاميين السودانيين للسعودية بالمثمرة والطيبة، وأنها أزالت كثيرا من الضبابية التي حاول البعض إثارتها. وأشار إلى أن السودان يعتبر من دول الجوار للمملكة برغم وجود فاصل بحري بين الرياض والخرطوم، وقد أسهم البحر في تواصل الروابط التاريخية بين البلدين. واعتبر جادين مشاركة السودان في قوات التحالف واجبا أصيلا في الذود عن أرض الحرمين الشريفين، مؤكدا وجود شراكات عدة بين البلدين في مختلف المجالات.لطيف:مناهضة الأجندات السياسيةأبدى الكاتب الصحفي والمحلل السياسي محمد لطيف دهشته للتطورات المذهلة التي شهدتها السعودية في حقبة الرؤية. وقال إنه عمل في بداية الألفية مراسلا لصحيفة «عكاظ» من الخرطوم، وهو اليوم أكثر سعادة أمام التحولات القرنية التي نقلت المملكة إلى مربع جديد. وأضاف محمد لطيف أن ما يحدث في عاصفة الحزم يعد تحولا ضخماً مع التحولات الكثيرة التي تشهدها المملكة التي أصبحت اليوم قوة جديدة في المشهد العربي بفضل توجهاتها ورؤيتها الجديدة، «نحن كجيل جديد نسعد بأننا كنا شهودا على هذا التحول». وأكد المحلل السياسي محمد لطيف أن ما يحدث اليوم في اليمن ومشاركة السودان في عاصفة الحزم نقل العلاقة بين الرياض والخرطوم خطوات متقدمة إلى الأمام وأن قرار المشاركة السودانية عسكريا وسياسيا في التحالف وجد القبول الواسع من الشعب السوداني بمختلف توجهاته الأمر الذي يضع الصحافة السودانية أمام مسؤولياتها التاريخية. وأضاف محمد لطيف أن التحالف العربي الإسلامي مسؤولية آنية في تحرير اليمن من الانقلابيين الحوثيين وعلى المدى الطويل مسؤولية كبرى في مناهضة الإرهاب بكافة أشكاله وتحملت السعودية مسؤولياتها الكبرى في مناهضة الفكر الضال والدفاع عن سماحة الإسلام وتبرئته من الذين حاولوا توظيف الإسلام لأجندات وأغراض سياسية وهذه واحدة من القواسم المشتركة التي يجب أن ينهض بها الإعلاميون السعوديون والسودانيون على حد سواء.مزمل:الزيارة بددت الضبابيةوصف الدكتور مزمل أبو القاسم، رئيس تحرير صحيفة «اليوم التالي» مؤسسة "عكاظ" بأنها إحدى أهم قلاع الصحافة في الوطن العربي، وقال إن زيارة الوفد الإعلامي السوداني للسعودية جاءت في توقيت مهم أتاحت لهم الوقوف على ملامح السعودية الجديدة ورؤيتها الثاقبة آخذة بأساليب الحداثة دون تفريط في ثوابتها. وأضاف أبو القاسم أن الوفد وقف خلال الزيارة على تفاصيل إعادة الأمل في اليمن إلى جانب الوقوف على أنشطة المركز السعودي المتخصص في مناهضة الإرهاب والفكر الضال. كما أتاحت لهم الزيارة لقاء قيادات التحالف. وأضاف أن الزيارة أتاحت للوفد أيضا الوقوف على معلومات كثيرة ظلت غائبة عنهم في الصحافة السودانية الأمر الذي أزال كثيرا من الضبابية.الحاج: «عكاظ» أول صحيفة عربية حاورت البشيرعاد الكاتب السياسي الحاج السيد مكي بذاكرته إلى 3 عقود حين تقلد البشير رئاسة الجمهورية السودانية، وقال إن «عكاظ» هي أول صحيفة عربية حاورت الرئيس الجديد، إذ أجرت حوارا غير مسبوق معه، وقام هو بإجرائه ونشرته الصحيفة وقتذاك.وأثنى الحاج على ما ظلت تقوم به «عكاظ» من دور كبير ومحوري في تعزيز العلاقات بين الشعبين السوداني والسعودي، وتخصيصها مساحات واسعة من صفحاتها للفعاليات السودانية وأنشطتها المختلفة.محجوب فضل: «إعادة الأمل» و«عاصفة الحزم» أسستا لنظرية أخلاقية جديدةعدّ محجوب فضل بدري، المستشار الصحفي الأسبق للرئيس السوداني ما يحدث من نقلات مهمة ومفصلية في السعودية بأنها انفتاح بلا ذوبان. مؤكدا اعتزاز الشعب السوداني بما ظلت تقدمه المملكة من دعم لكافة الملفات العربية والإسلامية. وأضاف أن السودانيين ينظرون بعين التقدير والإعجاب للتجربة السعودية في التوازن المالي وعاصفة الحزم وإعادة الأمل.ووصف محجوب تجربة السعودية في العاصفة وإعادة الأمل بأنها تكريس لنظرية جديدة أسستها المملكة في «الحرب الأخلاقية».. تطهير اليمن من الانقلابيين الحوثيين وإعادة الشرعية وفي ذات الوقت دعم اليمنيين بالإغاثة وإعادة الأمل، وهذه مثالية عالية يجب أن يستفيد منها العالم.وعزز محجوب فضل الدعوة إلى تأسيس ميثاق شرف إعلامي عربي يقوده السعوديون والسودانيون، على أن تتولى «عكاظ» الدعوة له ورعايته.الوفد الإعلامي الزائر• عوض جادين - رئيس وكالة سونا للأنباء وأمين الإعلام في الحزب الحاكم• عبدالله الخوجلي - رئيس قناة أم درمان الفضائية• محجوب فضل بدري - كاتب وإعلامي ومستشار صحفي سابق• محمد لطيف - محلل سياسي• أسامة عبدالواحد - رئيس تحرير صحيفة آخر لحظة• عطاف أحمد - مدير تحرير• مزمل أبو القاسم - رئيس تحرير صحيفة اليوم التالي• كمال عوض - نائب رئيس تحرير صحيفة السوداني• عبدالرحمن محمد - إعلامي وكاتب• أحمد شيخ الدين - مدير العلاقات في وكالة الأنباء• الحاج السيد مكي - كاتب ومحلل سياسي• يوسف سيد أحمد - مدير عام صحيفة الوطن