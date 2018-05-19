خصص مركز تدريب قيادة المرأة في «أرامكو» برنامجا لتعليم القيادة للنساء مدته 34 ساعة، بواقع 10 ساعات من التدريب النظري، و24 ساعة من العملي، وتبلغ طاقته الاستيعابية 3400 سنويا، ويطبق تقنية بيئة التعلم الذكية، التي تسمح للمدربات بتخريج سائقات مؤهلات.وطبقا لمدير التدريب والتطوير نبيل الدبل، فإن المركز يدرب على قيادة المركبات الخفيفة تماشيا مع أعلى معايير السلامة وأنظمة المرور. ويضيف المدير التنفيذي للسلامة بدر القدران أن المركز يسعى لغرس معايير وقيم أرامكو بين المتدربات ليصبحن سفيرات ونماذج يحتذى بها على الطُرق، مضيفا أن لدى أرامكو سجلا مثاليا على القيادة الدفاعية.من جانبه، أوضح مدير إدارة التدريب والتطوير سالم الشهري أن أرامكو تبنت أفضل منهجية لتدريب موظفات الشركة على القيادة الدفاعية وتلقت مع إعلان البدء في التوظيف أكثر من 200 طلب، خضعت جميعها لفحص دقيق من أجل اختيار 50 مدربة.وفي السياق ذاته، أوضح رئيس الفريق من إدارة منع الخسائرعبدالرحمن العرفج: أن مركز تعليم قيادة المركز يركز على توعية المتدربات بمخاطرعدم اتباع إجراءات السلامة، مثل وضع حزام الأمان أو استخدام مقعد الطفل، وهو ما يمنع الإصابة في حالة الحوادث، مضيفا أن المركز يهتم بتعليم المتدربات على تشغيل السيارات من خلال نوعين من أجهزة المحاكاة بزاوية رؤية 180 درجة، وزاوية رؤية 360 درجة للطريق، مشيرا إلى أن الهدف من هذه التجربة التي تحاكي الواقع بدرجة كبيرة هو إعداد المتدربات لمختلف سيناريوهات القيادة الخطرة وظروف الطريق مثل القيادة أثناء المطر أو الضباب أو الليل، عندما تكاد تكون الرؤية منعدمة، وتحصل المتدربات على تقارير مفصلة من خلال هذه الجلسات التفاعلية تركز على نقاط القوة والضعف لديهن، وذلك قبل القيادة في الميدان.وتقول أميرة العبدالقادر، مهندسة مشاريع بخدمات المكاتب، إنها تشعر ببعض الخوف من القيادة لأول مرة، ولكنها على يقين أن القيادة ستكون أسهل من خلال الممارسة، لافتة إلى أن الأمر لا يختلف عن دراسة الهندسة، فالدارس يواجه صعوبات في البداية ولكنه يشعر بتحقيق إنجازات كبيرة بمجرد إتقان المهارات المطلوبة. وقالت رجاء الرمضان (إدارة الموارد البشرية بأرامكو)، إن عملية اختيار المدربات استندت على إعطاء الأولوية للسيدات اللائي يتقن القيادة، فضلا عن التركيز على السلوكيت لتحديد المؤهلات للبدء في تدريب قيادة المركبة، مؤكدة أن وظيفة التدريب تحتاج إلى الكثير من الصبر والإيجابية ومهارات التواصل، وكذلك القدرة على اتخاذ القرارات بشكل سريع.