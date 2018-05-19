على الرغم من توقها لخوض تجربة قيادة السيارة وثقتها في مهارتها وتمكنها من المقود، إلا أن سماهر أكرم الدين لن تخوض التجربة المثيرة إلا بعد الحصول على رخصة القيادة التي تؤهلها للقيادة بصورة رسمية في الشوارع والطرقات.وأضافت أنها تعلمت القيادة أثناء وجودها في دولة الإمارات على يد إحدى صديقاتها، واستمرت في التدرب لمدة أسبوعين حتى أتقنت الأمر تماما وباتت مستعدة للنقلة الجديدة.ولا تنسى سماهر بعض المواقف التي مرت بها أثناء خوضها للتجربة في الإمارات، منها عدم التزام بعض السائقين بقوانين وأنظمة المرور، وتصادف أن رأت وهي تقود سيارتها في الإمارات حادثة تصادم بين شاحنة وسيارة أخرى. وقالت إنها أعدت نفسها تماما لخوض التجربة في 10/‏10، «أنا متحمسة للغاية جدا في أن أقود السيارة في بلدي لأننا بحاجة ماسة لهذا التطور في حياتنا.. لا بد أن يلتزم الجميع بالأنظمة حتى يتحقق الهدف من السماح للمرأة بقيادة السيارة، سألتحق بمدرسة تعليم القيادة هنا لأحصل على الرخصة الرسمية، أنا حريصة على عدم مخالفة الأنظمة». ولم تغفل سماهر اختيار سياراتها، فهي تعشق الرياضية برغم ارتفاع أسعار الوقود -على حد وصفها- واختارت اللون الأسود.. عنوان الفخامة.