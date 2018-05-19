"لامكان للخونة والمتأمرين بيننا" بصوت واحد رفض المواطنين والمواطنات في المملكة أن يكون بينهم متأمرين وخونة يعملون لجهات خارجية لزعزعة الاستقرار في الوطن، مطالبين بكشف كل من يحاول ذلك وإصدار العقوبات ضده جراء ما اقترفه من فعل شنيع غير معتاد في المجتمع السعودي.

واعتبر رايد العتيبي المتخابرين ضد الوطن وارتباطهم بحكومات معادية لامكان لهم بيننا، فالمجتمع السعودي عرف بالوفاء لدينه ولقيادته ووطنة وليس بيننا من يحاولون المساس بأمن الدولة واستقرارها.

وطالب سعد الحارثي المواطنين أن يكونون أكثر وعي وحرص على وطنهم والتنبه لمن يحاولون المساس بالأمن والوطن والإبلاغ عنهم مهما كانت صلة القرابة بالوطن أهم من الاخ والولد والأقارب.

وشدد عدد من الشباب والشابات في مناطق المملكة على التنبة بأن الوطن مستهدف من جهات خارجية لزعزعة الاستقرار في المملكة عن طريق أبنائه ويجب الوقوف في وجة الاعداء.