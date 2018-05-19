في الوقت الذي كانت أمانة محافظة جدة تستعد لافتتاح نفق الأندلس، زار نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير عبدالله بن بندر المشروع، واطلع على الخطة التشغيلية للنفق.واستمع الأمير عبدالله بن بندر خلال زيارته لشرح أمين جدة الدكتور هاني أبو راس عن المشروع الذي تم افتتاحه، والمتمثل في تنفيذ نفق (شمال/جنوب) علي امتداد طريق الملك عبدالعزيز عند تقاطعه مع شارعي فلسطين والحمراء بطول 1580م وعرض 29م، ليصبح مساراً مفتوحاً باتجاهين بواقع 3 حارات في كل اتجاه، وذلك لتحرير الحركة المرورية لطريق الملك عبدالعزيز وتيسير التنقل من أبحر شمالاً إلى طريق الفلاح جنوباً.يذكر أن مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل ونائبه تفقدا المشروع منتصف شعبان الماضي ووقفا على سير العمل فيه.