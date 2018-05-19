أعلنت شركة «نجم» لخدمات التأمين، فتح باب ‏التوظيف أمام النساء لوظيفة «محققات» في الشركة لمباشرة الحوادث المرورية، بعد أن استكملت جاهزيتها لاستقطاب وتدريب الكوادر النسائية ومباشرة عملها في إدارة ومعالجة الحوادث المرورية.وتأتي هذه الخطوة تزامناً مع اقتراب موعد نفاذ الأمر السامي بالسماح للمرأة السعودية بقيادة السيارة في شهر شوال القادم، ومواكبة لرؤية المملكة 2030 عبر استقطاب ‏وتكثيف دور المرأة في إدارة ومعالجة الحوادث المرورية، ونوهت المدير العام لقسم التسويق والاتصال المؤسسي في نجم مها الشنيفي، بأهمية ‏تمكين المرأة لتكون عنصراً فعالاً في المجتمع، وأكّدت على الحاجة الماسة لوجود محققات نساء للتحقيق في ‏الحوادث المرورية بعد دخول القرار السامي المتعلق بقيادة المرأة حيز التنفيذ.وأضافت: أن قرار «نجم» بتوظيف محققات جاء انسجاماً مع الأمر السامي الذي ‏أصدره خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز باعتماد تطبيق نظام ‏المرور ولائحته التنفيذية، والذي سيمكن المرأة في السعودية بقيادة السيارة وفق الضوابط الشرعية ‏والنظامية المحددة لذلك،مشيرة إلى حرص الشركة على تطوير عملياتها حيث بدأت بإعداد برامج تدريبية للنساء لتأهيلهن لوظيفة محققة حوادث.