من المتوقع أن تعلن إدارة نادي النصر التوقيع مع لاعبين أجنبيين (مهاجم، وسط) خلال الـ 48 ساعة القادمة، بعد التوصل إلى اتفاق نهائي معهما واعتماد هيئة الرياضة توقيع رئيس النادي سعود السويلم، ليتسنى توقيع التحويلات المالية عبر حساب النادي البنكي الرسمي وهو الأمر الذي تعذر معه ذلك بعد إعفاء نائب الرئيس السابق سلمان المالك الذي كان هو المخول بذلك.ومازالت إدارة نادي النصر تكثف جهودها للحصول على موافقة إحدى الشخصيات الرياضية لتولي منصب نائب رئيس النادي، بعد أن اصطدمت برفض بعض الأسماء التي طرحت لتولي هذه المهمة بعد إعفاء نائب الرئيس السابق سلمان المالك.