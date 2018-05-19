جمدت فرنسا اليوم (الجمعة) أصول 7 كيانات في سورية ولبنان والصين لستة أشهر؛ لتورطها في برنامج الأسلحة الكيماوية للنظام السوري، بحسب 3 أحكام قضائية نشرت في الصحيفة الرسمية.ويشمل القرار تجميد أصول شركات «مجموعة المحروس» (دمشق)، و«سيغماتيك» (دمشق) و«تكنولاب» (لبنان) وشركة تجارية مقرها في غوانغجو في الصين، كما يشمل سوريين اثنين، وشخصا ولد عام 1977 في لبنان ولم تحدد جنسيته.وستجمد أصول هذه الكيانات والشخصيات لمدة 6 أشهر اعتبارا من 18 مايو 2018.وكانت فرنسا جمدت في يناير الماضي أصول 25 كياناً ومسؤولاً في شركات سورية، وأيضاً فرنسية ولبنانية وصينية يشتبه بأنها تدعم برنامج الأسلحة الكيماوية للنظام السوري.