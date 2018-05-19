اتهم المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان الأمير زيد بن رعد الحسين اليوم (الجمعة)، إسرائيل بسجن سكان غزة في «عشوائيات قاتلة».وقال في افتتاح جلسة خاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إن الاحتلال الإسرائيلي يحرم الفلسطينيين بشكل ممنهج من حقوقهم الإنسانية، مؤكداً أن نحو مليونين في غزة «محبوسون في عشوائيات سامة من المولد وحتى الموت».ووجه الأمير زيد انتقادات حادة لإسرائيل، وقال: «إن قواتها الأمنية قتلت أكثر من 60 فلسطينياً الإثنين الماضي وحده»، مضيفاً: «لم يصبح أي شخص أكثر أماناً بسبب الأحداث المروعة التي حدثت الأسبوع الماضي. ضعوا حداً للاحتلال وسيختفي العنف وعدم الأمان إلى حد بعيد».مؤكداً أن الرد الإسرائيلي على تظاهرات الفلسطينيين في غزة لم يكن متكافئاً إطلاقاً.