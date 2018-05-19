قال مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأمريكية أمس (الجمعة) إن وزير الخارجية مايك بومبيو سيعرض «خريطة طريق دبلوماسية» في الأسبوع القادم يأمل أن تقنع الحلفاء الأوروبيين وغيرهم بالضغط على إيران وإجبارها على العودة إلى مائدة المفاوضات.وأضاف بريان هوك، وهو مستشار سياسي بارز، أن بومبيو سيدعو في أول خطاب له بشأن السياسة الخارجية يوم الإثنين القادم إلى التصدي «لكل التهديدات الإيرانية». وأضاف أن واشنطن تسعى إلى نتيجة دبلوماسية مع إيران.وتابع قائلا للصحفيين «جهودنا تستهدف ممارسة كل الضغوط اللازمة على إيران لتغيير سلوكها وللسعي إلى إطار عمل جديد يمكن أن يبدد مخاوفنا»، قائلا: «نريد بشدة أن يكون.. لدينا نوع من الدبلوماسية النشطة.. دبلوماسية مركزة وصلبة لتحقيق أهدافنا المتعلقة بالأمن القومي».«نهجنا الواسع حاليا والذي كنا نؤكد عليه هو أننا نحتاج إلى إطار عمل جديد يتناول كل التهديدات الإيرانية».ورفض الرئيس الأمريكي دونالد ترمب مناشدات فرنسا وألمانيا وبريطانيا وأعلن انسحاب الولايات المتحدة من اتفاق إيران النووي قبل نحو عشرة أيام، قائلا: إن الاتفاق لا يكبح بشكل ملائم طموح إيران النووي أو يتصدى لبرنامجها للصواريخ الباليستية وما تصفه إدارة ترمب بدور طهران المزعزع للاستقرار في المنطقة.