دعت دول منظمة التعاون الإسلامي في ختام قمة استثنائية في إسطنبول أمس (الجمعة) إلى «توفير الحماية الدولية» لسكان الأراضي الفلسطينية من خلال «إيفاد قوة دولية للحماية»، مؤكدة «إدانتها الشديدة للفظائع» التي ارتكبتها إسرائيل في قطاع غزة.وقالت الدول الـ57 المنضوية في المنظمة في البيان الختامي للقمة «ندعو إلى توفير الحماية الدولية للسكان الفلسطينيين من خلال إجراءات منها إيفاد قوة دولية للحماية»، مشددة -من جهة ثانية- على إدانتها «بأشد العبارات الأعمال الإجرامية للقوات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، ولا سيما في قطاع غزة» حيث قتل الإثنين حوالى 60 فلسطينيا برصاص القوات الإسرائيلية.