يرعى نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز مساء غد (الأحد)، إطلاق مبادرة حفظ النعمة وإيقاف الهدر الغذائي بالمنطقة «ثلث لطعامك»، والذي تنظمه جمعية إطعام بمنطقة مكة المكرمة بقاعة دنيتي بفندق سوفتيل كورنيش جدة.



وثمن رئيس اللجنة التنفيذية لجمعية إطعام بمنطقة مكة خالد بن عبداللطيف الفوزان رعاية واهتمام ولاة الأمر بالعمل الاجتماعي، معبرا عن امتنان جمعية إطعام بمنطقة مكة لراعي الحفل الأمير عبدالله بن بندر على رعايته لهذا الحدث الاجتماعي «مبادرة ثلث لطعامك».



وأكد الفوزان أن إطلاق المبادرة على مستوى المنطقة يهدف إلى توعية أفراد وشرائح المجتمع بأهمية حفظ النعمة وإيقاف الهدر الغذائي وخاصة في شهر رمضان الذي تكثر فيه نسبة الهدر الغذائي إلى معدلات كبيرة، قائلاً «نحن حريصون في جمعية إطعام بمنطقة مكة المكرمة بالتعاون مع شركائنا في القطاعين العام والخاص على تعزيز السلوكيات الغذائية الصحية وحفظ النعمة من خلال فعاليات جاذبة ومتنوعة ضمن المبادرة التي تستهدف جميع أفراد الأسرة من أجل ضمان مستقبلنا ومستقبل أبنائنا».



من جهته، أعرب عضو اللجنة التنفيذية لجمعية إطعام إبراهيم السبيعي عن بالغ امتنانه وأعضاء جمعية إطعام لراعي الحفل على تدشينه المبادرة الأضخم لإيقاف الهدر الغذائي وحفظ النعمة، مؤكداً أن الجمعية لديها عدة مشاريع نوعية تسهم في إيقاف الهدر الغذائي وحفظ النعمة.



يذكر أن جمعية إطعام الخيرية بمنطقة مكة المكرمة مؤسسة غير ربحية متخصصة في حفظ النعمة وإيقاف الهدر الغذائي.