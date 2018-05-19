تتواصل الإثارة والندية في دورة البنك الأهلي الرمضانية الـ14، المقامة فعالياتها على ملعب البنك الأهلي بحي الرحاب، إذ نجح فريق البنك الأهلي في تحقيق فوز كبير في ثاني مبارياته أمام فريق أمن المهمات بخماسية نظيفة سجلت عن طريق ياسر مغربي «هاتريك»، وحسن العطاس «هدفين».كما استطاع منتخب الجاليات المقيمة تحقيق الفوز على فريق التيسير بنتيجة هدفين مقابل لا شيء، سجلها عثمان الطارقي وإبراهيم الكناني.وستقام اليوم مباراتان؛ الأولى تجمع فريق شركة محمد بن عبود العمودي مع فريق مؤسسة الزهراني، فيما يلتقي في الثانية فريق أكاديمية نور مع فريق مجمع النهضة.وتشهد الدورة حضورا جماهيريا يحرص على متابعة المباريات بشكل يومي.