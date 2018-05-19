بحضور رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم تركي آل الشيخ، انتهى لقاء قمة المجموعة الثانية لتصفيات بطولة الأندية العربية والتي جمعت فريقي اتحاد الفتح الرباطي المغربي والاتحاد الإسكندري المصري، بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.وشهد اللقاء في بدايته تقدم فريق اتحاد الفتح الرباطي في الدقيقة 13 عن طريق اللاعب مروان ليواني الذي سدد بطريقة مقصية رائعة على يسار الحارس هاني السليمان كهدف أول للفريق المغربي، وفي الدقيقة 27 تمكن المحترف رزاق سيسي نجم الاتحاد الإسكندري من تسجيل هدف التعادل بعد تسديدة قوية على يمين الحارس كهدف تعادل، وقاد اللقاء تحكيمياً الحكم الدولي محمد الهويش الذي استطاع أن يقود اللقاء لبر الأمان رغم بعض الاعتراضات من بعض لاعبي الفريقين.