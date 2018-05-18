أوضح المتحدث باسم شرطة منطقة جازان النقيب نايف بن عبدالرحمن الحكمي أنه بالإشارة لمقطع الفيديو المتداول بمواقع التواصل الاجتماعي، والذي يظهر شابا أمام قبر أخيه بمحافظة أبوعريش يتظلم بسبب دفن جثة شقيقه، أن حادثة مقتل أخيه وقعت قبل ثلاث سنوات تقريباً في ظروف غامضة، وتم التوصل إلى القاتل حينها في وقت قياسي، وأودع التوقيف وتولت الجهات المختصة التحقيق في القضية، التي هي رهن النظر الشرعي والمتهم سجين رهن ما يصدر من أحكام شرعية.



أما ما يخص دفن الجثمان، فقد بيّن أنه صدر أمر من جهة التحقيق بتسليم الجثمان لذويه بعد الانتهاء من إجراءات التشريح، ورُفض استلامه من قبل ذويه طيلة الفترة الماضية، رغم محاولات متكررة من كافة الجهات المعنية، إلا أنها قوبلت بالرفض، مشيراً إلى أنه صدر التوجيه من صاحب الصلاحية بالدفن تحت إشراف لجنة مشكلة لهذا الخصوص وأعدت المحاضر اللازمة بذلك وبعد الدفن تم تسجيل المقطع المتداول.



وشرطة منطقة جازان إذ تعلن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الجهات الأمنية تعمل بكل قوة وحزم وصرامة على ردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره، وأن ما أقدم عليه صاحب المقطع يعتبر ضمن قضايا الجرائم المعلوماتية التي يعاقب عليها النظام.