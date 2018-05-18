دعت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات (80) متقدمًا ومتقدمة على الوظائف الشاغرة المعلن عنها على موقعها الإلكتروني في 19 / 8 / 1439هـ، إلى إجراء المقابلات الشخصية، وسيتم التواصل مع الأسماء المرشحة عن طريق وسائل الاتصال من واقع بياناتهم المسجلة بمنصة التوظيف الإلكتروني (جدارة)، وذلك لتحديد مواعيد إجراء المقابلة الشخصية.وتؤكد الوزارة دعوتها لأكثر من متقدم / متقدمة لكل وظيفة لإجراء المقابلة الشخصية، مبينة أنّ هذا لا يعني القبول النهائي للمرشح، وأنه في حالة عدم اجتياز المقابلة سيتم استبعاد طلب المتقدم / المتقدمة وترشيح الأعلى نقاطا بشرط اجتياز المقابلة الشخصية.