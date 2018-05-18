دعا وزير الخارجية السعودي عادل الجبير خلال كلمة المملكة التي ألقاها في مؤتمر القمة الاستثنائي لمنظمة التعاون الإسلامي الطارئة في إسطنبول اليوم (الجمعة) الإدارة الأمريكية إلى التراجع عن قرارها بنقل سفارتها إلى القدس، والانضمام للمجتمع الدولي المحب للعدالة والسلام.وقال الجبير، «أنقل لكم من مهبط الوحي ومنبع رسالة الإسلام تحيات خادم الحرمين الشريفين وولي العهد وموقف حكومة وشعب بلادي الذي يعيد التأكيد على أن قضية القدس هي قضية تتجاوز السياسة، ولا يمكن بأي حال من الأحوال التفريط بها أو المساومة بشأنها».وأكد الجبير أن المملكة تدين وبشدة استهداف المدنيين الفلسطينيين من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، مشدداً على ضرورة تحمل المجتمع الدولي لمسؤولياته تجاه وقف العنف وحماية الشعب الفلسطيني الشقيق، مفيداً بأن الحل السلمي هو الطريق الوحيد لإعادة الحقوق الشرعية للفلسطينيين.وأضاف الوزير، «نرى أن هذه الأزمة بالذات تفرض على جميع الدول الأعضاء وحدة الموقف، وتعزيز محاربة الإرهاب والتطرف، ونبذ الطائفية، وحشد الجهود وتكثيفها لمقاومة تهويد مدينة القدس».وشدد الجبير على أن مبادرة السلام العربية وضعت خارطة طريق للحل النهائي لجميع قضايا النزاع، وفي إطار حل الدولتين، وصولاً إلى إقامة الدولة الفلسطينية على حدود ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشريف.