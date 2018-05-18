واس (إسطنبول)أكد وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو أن بلاده تعطي القضية اليمنية أولوية خاصة وستدعم اليمن في مختلف المحافل والمجالات.
وأكد أوغلو خلال لقائه في إسطنبول اليوم (الجمعة) نظيره اليمني عبدالملك المخلافي، على هامش القمة الإسلامية الاستثنائية السابعة، أن بلاده ستنجز التزاماتها تجاه اليمن في القريب العاجل ومنها الإجراءات الكفيلة بتسهيل تأشيرات وإقامات اليمنيين مراعاة للظرف الاستثنائي والمؤقت.
من جهته، نقل الوزير المخلافي، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، اعتذار الرئيس عبدربه منصور هادي عن حضور القمة الإسلامية الاستثنائية التي دعا إليها الرئيس التركي رجب طيب أوردوغان بشأن القضية الفلسطينية التي تمثل جوهر القضايا بالنسبة لجميع المسلمين.
وأطلع الوزير اليمني، نظيره التركي على تطورات الوضع السياسي والإنساني في اليمن، معرباً عن شكره للحكومة التركية على موقفها الثابت الداعم للحكومة الشرعية في مواجهة الانقلاب الحوثي، وعلى دعمها الإنساني والإغاثي لليمن وخاصة ما تقدمه من منح علاجية للجرحى وإنشاء المستشفيات الميدانية ودعمها القطاع الصحي في اليمن بشكل عام.