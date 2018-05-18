أكد وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو أن ‏بلاده تعطي القضية اليمنية أولوية خاصة ‏وستدعم ‏اليمن في مختلف المحافل والمجالات.‏وأكد أوغلو خلال لقائه في إسطنبول اليوم (الجمعة) نظيره اليمني عبدالملك ‏المخلافي، على هامش القمة الإسلامية ‏الاستثنائية ‏السابعة، أن بلاده ستنجز التزاماتها تجاه اليمن في ‏القريب العاجل ومنها الإجراءات ‏الكفيلة بتسهيل ‏تأشيرات وإقامات اليمنيين مراعاة للظرف الاستثنائي ‏والمؤقت.‏من جهته، نقل الوزير المخلافي، وفقاً لما نقلته وكالة ‏الأنباء اليمنية الرسمية، اعتذار الرئيس عبدربه ‏منصور هادي عن حضور القمة ‏الإسلامية الاستثنائية ‏التي دعا إليها الرئيس التركي رجب طيب أوردوغان ‏بشأن القضية ‏الفلسطينية التي تمثل جوهر القضايا ‏بالنسبة لجميع المسلمين.‏وأطلع الوزير اليمني، نظيره التركي على تطورات ‏الوضع السياسي والإنساني في اليمن، معرباً عن ‏شكره للحكومة التركية على موقفها الثابت الداعم ‏للحكومة الشرعية في مواجهة ‏الانقلاب الحوثي، وعلى ‏دعمها الإنساني والإغاثي لليمن وخاصة ما تقدمه من ‏منح علاجية ‏للجرحى وإنشاء المستشفيات الميدانية ‏ودعمها القطاع الصحي في اليمن بشكل عام.‏