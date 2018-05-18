كشف الفنان السعودي خالد عبدالرحمن جوانب من حياته للمرة الأولى، أمس، في برنامج «تالي الليل» الذي يقدمه أحمد الحامد وتبثه قناة sbc. مؤكدا أنه لحن إحدى أغنياته فوق سطح المنزل. وقال خالد في البرنامج: «انتشر اسمي من خلال الجلسات، واقترح من حولي أن أطرح ألبوما رسميا، وسجلت ألبومي الأول (صارحيني) في الكويت، وكان العمل قويا بحكم ارتباطه بجلسات العود»، مشيراً إلى أنه توجه لا إرادياً للفن. وأضاف: «ما صنعت الشهرة، عطائي المتواضع هو اللي صنع ذلك، والناس تحب القريب منهم، وإذا أنت اشتهرت وتغيرت فلا تستحق الشهرة، واللي يشتهر ويتغير ليس وجه للشهرة»، لافتاً إلى أنه صاحب موقف ويكتب عن المواقف. وعن طقوسه في التلحين، قال خالد: «لحنت أغنية (حبيبي آسف أزعجتك) فوق السطح، ولحنت أخرى في الطريق»، مؤكداً أن الإنترنت أثّر على الشركات. وأكد «مخاوي الليل» حسب ما يلقبه معجبوه، أنه كان يكتب القصيدة ويلحنها مباشرة، أما الآن تجلس في الأدراج شهرين أو ثلاثة، بسبب التزامات الحياة، مشيراً إلى أنه اعتذر عن حفلة بعد توقيع عقدها بسبب ذهابه إلى صيد الطيور، فالهواية تغلب. لافتا إلى أنه توقف عن الغناء وتراجع في القرار.وعن صداقاته في الوسط الفني، قال خالد: «لا يوجد لدي أصدقاء بالوسط، فالجميع زملاء وأحباب»، مشيرا إلى إعجابه بالفنان إيهاب توفيق كونه إنسانا متواضعا.