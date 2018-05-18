حددت لجنة المسابقات بالاتحاد السعودي لكرة القدم، مواعيد انطلاق عدد من المسابقات على النحو التالي:5 أكتوبر 2018م موعداً لانطلاق مسابقة دوري الدرجة الثانية.10 نوفمبر 2018م موعداً لبدء مسابقة الدوري الممتاز للشباب.29 سبتمبر 2018م موعداً لانطلاق مسابقة دوري الدرجة الأولى للشباب.انطلاق الدوري الممتاز للناشئين في 28 سبتمبر 2018م.انطلاق دوري الدرجة الأولى للناشئين في 28 سبتمبر 2018م.انطلاق الدوري الممتاز للبراعم دون 15 عاماً في 29 سبتمبر 2018م.انطلاق الدوري الممتاز للبراعم دون 13 عاماً في 19 أكتوبر 2018م.