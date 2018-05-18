«عكاظ» (عدن)أكد رئيس الوزراء اليمني أحمد عبيد بن دغر، أن إيران مستمرة في دعمها لميليشيا الحوثي بالمال والسلاح وإطالة أمد الحرب في اليمن لابتزاز المجتمع الدولي والقضاء على أي فرص للسلام.
وأكد ابن دغر، خلال لقائه في الرياض اليوم (الجمعة) القائم بأعمال السفير الصيني لدى اليمن جين هوي، أن ميليشيا الحوثي هي من أشعلت الحرب، وبيدها إنهاؤها عبر الانصياع للإرادة الوطنية والدولية في تسليم السلاح والانسحاب من المدن التي لا تزال تسيطر عليها، مشيراً إلى أن إنهاء الانقلاب وتطبيق المرجعيات الثلاث المتوافق عليها للحل السياسي هو أقصر الطرق لتحقيق السلام في اليمن والاستقرار للمنطقة والعالم.
وجدد رئيس الوزراء اليمني، التأكيد على أن الحكومة الشرعية كانت ولا تزال وستظل حريصة على تحقيق السلام الشامل والعادل، انطلاقاً من مسؤوليتها الوطنية والتاريخية تجاه شعبها ووطنها.
وأعرب عن ثقته في الدور الصيني الفاعل على المستوى الثنائي أو عبر الأطر الدولية ممثلة بالأمم المتحدة ومجلس الأمن، لممارسة مزيد من الضغوط ضد إيران للكف عن مشروعها التدميري في اليمن، ووقف تدخلها السافر في الشؤون الداخلية.
من جهته، أكد القائم بأعمال السفير الصيني حرص بلاده على تحقيق السلام في اليمن واستعادة الدولة الشرعية وإنهاء الانقلاب عبر تنفيذ مرجعيات الحل السياسي.