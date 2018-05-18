أكد رئيس الوزراء اليمني أحمد عبيد بن دغر، أن ‏إيران مستمرة في دعمها لميليشيا الحوثي بالمال ‏والسلاح وإطالة أمد الحرب في ‏اليمن لابتزاز المجتمع ‏الدولي والقضاء على أي فرص ‏للسلام.‏وأكد ابن دغر، خلال لقائه في الرياض اليوم (الجمعة) القائم ‏بأعمال ‏السفير الصيني لدى اليمن جين هوي، أن ‏ميليشيا ‏الحوثي هي من أشعلت الحرب، ‏وبيدها إنهاؤها ‏عبر الانصياع للإرادة الوطنية والدولية ‏في تسليم ‏السلاح والانسحاب من المدن التي لا تزال تسيطر ‏عليها، مشيراً إلى أن إنهاء ‏الانقلاب ‏وتطبيق المرجعيات الثلاث المتوافق عليها ‏للحل ‏السياسي هو أقصر الطرق لتحقيق السلام في ‏اليمن ‏والاستقرار للمنطقة والعالم.‏وجدد رئيس الوزراء اليمني، التأكيد على أن الحكومة ‏الشرعية ‏كانت ولا تزال وستظل حريصة على تحقيق ‏السلام ‏الشامل والعادل، انطلاقاً من مسؤوليتها ‏الوطنية ‏والتاريخية تجاه شعبها ووطنها.‏وأعرب عن ثقته في الدور الصيني ‏الفاعل على ‏المستوى الثنائي أو عبر الأطر الدولية ‏ممثلة بالأمم ‏المتحدة ومجلس الأمن، لممارسة مزيد من ‏الضغوط ‏ضد إيران للكف عن مشروعها التدميري في ‏اليمن، ‏ووقف تدخلها السافر في الشؤون الداخلية.‏من جهته، أكد القائم بأعمال السفير الصيني حرص ‏بلاده ‏على تحقيق السلام في اليمن واستعادة الدولة ‏الشرعية ‏وإنهاء الانقلاب عبر تنفيذ مرجعيات الحل ‏السياسي.‏