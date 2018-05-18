أقام النادي السعودي بجامعة انكارنت وورد بمدينة سان انتونيو - تكساس، احتفالاً لتكريم الطلاب الخريجين، بالتعاون مع منظمة فنار التابعة للشؤون الثقافية والاجتماعية بالملحقية الثقافية بالولايات المتحدة الأمريكية، وعيادة الدكتور خالد طربوش.اشتمل الحفل على فقرات متنوعة اشتملت على آيات من الذكر الحكيم، بعد ذلك السلام الملكي السعودي، وعرض مرئي لمسيرة الخريجين واهتماماتهم، ثم كلمة رئيس النادي عبدالرحمن العيسى، وكلمة الخريجين للمهندس جزاع الشمري، وحلقة سمنار بعنوان «الصحة النفسية في حياتنا اليومية» للدكتور صالح الشهري.كما حظى الأطفال من خلال هذا الحفل بأنشطة تعليمية وترفيهية وفنية متنوعة، اشتملت على مسابقات خفيفة، وقراءة قصص صغيرة، والرسم على الوجوه، وتشكيل البالونات.