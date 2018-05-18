وزعت دوريات أمن الطرق على طريق السيل بالطائف برشورات تتضمن نصائح وإرشادات مروريه قبل السفر.وتزامنت تلك النصائح والإرشادات مع بداية الإجازة الصيفية لهذا العام ١٤٣٩، حيث تضمنت البرشورات توعية المسافرين من خلال فحص المركبة والتأكد من سلامة الإطارات قبل السفر، وكذلك أخذ الحيطة والحذر من مخاطر الطريق وعدم التحدث بالجوال أثناء القيادة وربط حزام الأمان.وانطلقت التوعية التي غطت طريق السيل لتبين للمسافرين حرص القوات الخاصة لأمن الطرق على سلامتهم ووصولهم إلى ديارهم وأهليهم سالمين غانمين، وقد سُلمت تلك البرشورات لأيدي المسافرين بمختلف جنسياتهم ولجميع المركبات الصغيرة والشاحنات وحافلات النقل الجماعي، وصاحب توزيع تلك البرشورات نصائح وتشديد رجال أمن الطرق على ضرورة أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة.