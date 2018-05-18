هنّأ وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى، الطلبة الفائزين في مسابقة «إنتل ايسيف» الدولية.وقال العيسى عبر «تويتر» اليوم (الجمعة): «أبارك لأبنائنا الذين حققوا نتائج مُشرِّفة في واحدة من أهم المسابقات العلمية الدولية، وهي مسابقة (إنتل ايسيف) التي أقيمت في الولايات المتحدة الأمريكية».وأضاف: «حصد أبناؤنا ٧ جوائز كبرى و٥ جوائز خاصة، وهذا العام رقم قياسي للمملكة في هذه المسابقة».وأوضح وزير التعليم، أن الفريق السعودي الذي حقق هذا الإنجاز هم: الطالب فيصل الدوسري وحصد المركز الثاني في علوم الحياة، والطالب هاشم المطيري الذي حقق المركز الثالث في علوم الفيزياء، والطالبة تالا أبو النجا التي تُوجت بالمركز الثالث في علوم الحياة، والطلاب نورة العمري، ويوسف الحمادي، وحسن الخنيزي، ورزان المساعد، الذين حققوا المركز الرابع في علوم الفيزياء.