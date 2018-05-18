تقام غدا (السبت)، الجولة الـ 38 والأخيرة من الدوري الإسباني لكرة القدم بعد حسم كل مراكز التأهل إلى البطولات القارية وهوية الأندية الهابطة إلى الدرجة الثانية.وتشكل الجولة فرصة لتوديع نجوم راحلين عن الدوري واستراحة قبل مونديال روسيا 2018، حيث يودع صانع ألعاب برشلونة اندريس انييستا بعد 22 عاما قضاها مع برشلونة في مباراة فريقه بعد غد عندما يستضيف ريال سوسييداد بعد ضمان تتويجه باللقب، ويتوقع أن يقيم برشلونة وداعا كبيرا لانييستا (34 عاما) في ملعب «كامب نو».ويحل فريق ريال مدريد الثالث ضيفا على فياريال الخامس، قبل مواجهته ليفربول الإنجليزي في كييف الأسبوع القادم، ويلعب فريق اتلتيكو مدريد أمام ضيفه ايبار بعد غد (الأحد) لانتزاع المركز الثاني.وفي باقي المباريات يلعب غدا سلتا فيغو مع ليفانتي، وليغانيس وريال بيتيس، ولاس بالماس مع جيرونا، وملقا وخيتافي، واشبيلية والافيس، ويلعب بعد غد الأحد فالنسيا مع فريق ديبورتيفو لاكورونيا، واتلتيك بلباو مع اسبانيول.