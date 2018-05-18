قام أمير منطقة الجوف الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز، بزيارة مساء أمس (الخميس) لرؤساء المحاكم الشرعية والإدارية في المنطقة، هنأهم خلالها بدخول شهر رمضان المبارك.وزار أمير المنطقة رئيس محكمة الاستئناف بمنطقة الجوف الشيخ زياد بن محمد السعدون، ورئيس المحكمة العامة بسكاكا الشيخ نايف بن زايد الزايد، والشيخ عبدالسلام بن شفق الرشيد قاضي الاستئناف، والشيخ تراك بن هليل السمرين رئيس المحكمة الجزائية، والشيخ متعب بن عايد العنزي رئيس المحكمة الإدارية.ودعا الله أن يعين الجميع على صيام وقيام هذا الشهر الفضيل، وأن يعيده على بلادنا وبلاد المسلمين بالخير والبركات.وقد أعرب أصحاب الفضيلة عن شكرهم لأمير المنطقة على هذه الزيارة، داعين الله أن يحفظ لبلادنا أمنها واستقرارها وقيادتها.