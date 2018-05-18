استدعت وزارة الخارجية الباكستانية اليوم (الجمعة)، السفير الهندي لدى إسلام آباد آجي بساريه للاحتجاج على مقتل أربعة باكستانيين بنيران أطلقتها القوات الهندية على الجانب الباكستاني من الحدود الدولية بين البلدين.وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية الدكتور محمد فيصل أنه تم تسليم السفير الهندي مذكرة احتجاج شديدة اللهجة على مقتل أربعة باكستانيين بينهم امرأة وثلاثة أطفال بنيران أطلقتها القوات الهندية اليوم على قرى باكستانية في إقليم البنجاب.وأضاف أن القوات الهندية تستهدف المدنيين الأبرياء بشكل مقصود وتستخدم الأسلحة الثقيلة في عمليات القصف الحدودي بشكل يتعارض مع القانون الدولي.وبيّن أنه تم مطالبة الجانب الهندي بالالتزام باتفاقية وقف إطلاق النار الموقعة بين البلدين في عام 2003م والكف عن استهداف المدنيين.