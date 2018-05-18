شهدت حملة "عيونك في صحتك" التي انطلقت بعد صلاة التراويح في اليوم الأول من رمضان بجامع الأميرة حصة، إقبالا كبيراً على الكشوفات المجانية التي شملت التعريف بأمراض العيون وأهمية المحافظة على الإبصار للوقاية من العمى بالإضافة إلى فحص النظر، وقياس السكر العشوائي، وقياس الضغط وحساب كتلة الوزن.وتشهد محافظة جدة في العشرين يوم الأولى من رمضان جولة الحملة على عشرين مسجداً من خلال عيادة متنقلة تشمل طاقماً طبياً من أطباء العيون وأخصائي البصريات وفنيي المختبر وعدد من المنسقين.وتعتبر الحملة أحد برامج المسؤولية التي تنفذها مديرية الشئون الصحية بمحافظة جده ممثلة في إدارة الصحة العامة والأمراض المزمنة، بمشاركة مركز السقاف لطب العيون ومؤسسة إسماعيل أبو داوود الخيرية، وذلك بالتنسيق مع إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بالمحافظة.وأكد الدكتور فيصل الجهني منسق البرنامج الوطني لمكافحة السمنة ومنسق برنامج الغذاء المتوازن والنشاط البدني بصحة جدة، وممثل إدارة البرامج الصحية والأمراض المزمنة بالحملة، الحاجة الماسة لمثل هذه العيادات المتنقلة التي ستحقق وعياً بمعرفة أسباب الأمراض المزمنة، وكذلك أمراض العيون، وهو ما يعني تجنب أسباب العمى والحد من ارتفاع ذوي الإعاقات البصرية مستقبلاً، بالإضافة للتوعية من مخاطر القاتل الصامت (ارتفاع ضغط الدم) ومرض السكري.يذكر أن حملة عيونك في صحتك تتواصل الليلة عقب صلاة التراويح في مسجد أسامه أبو داوود بحي الصالحية، حيث يقدم الدكتور سعود الجهني استشاري طب وجراحة العيون محاضرة بعنوان "العين والإنسان إحسان بإحسان"، إضافة إلى الكشوفات المجانية في الحملة على العيون والسكري والضغط.