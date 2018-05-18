أعلن نادي الجيل بالأحساء ممثلاً في اللجنة الثقافية والاجتماعية، عن بدء التسجيل في جائزة الشيخ خالد بن عيد العرجي ـ رحمه الله ـ للقرآن الكريم «مزامير آل داود» في نسختها الخامسة، بالتعاون مع جمعية تحفيظ القرآن بالأحساء، ويستمر التسجيل حتى العاشر من هذا الشهر الكريم، على أن تنطلق فعاليات المسابقة خلال الفترة من 11-16 رمضان عقب صلاة التراويح مباشرة في مقر النادي بحي الملك فهد.من جانبه، أشار المشرف العام على المسابقة نائب رئيس مجلس إدارة نادي الجيل وليد بن محمد الشويهين، إلى أن جائزة الشيخ خالد بن عيد العرجي للقرآن الكريم تهدف إلى الاهتمام بكتاب الله العزيز والعناية بحفظه وتجويده، وتشجيع الشباب على الإقبال على كتاب الله حفظاً وتدبراً، وإعداد جيل صالح ناشئ على أخلاق القرآن الكريم وآدابه وأحكامه.وأوضح أنه تم تخصيص (32) جائزة للفائزين في المسابقة منها (20) جائزة نقدية للفائزين في مسار الحفظ، و(12) جائزة عينية للفائزين في مسار التلاوة “أندى صوتاً”، وسعياً للتطوير المستمر للمسابقة تم في هذه النسخة استحداث مستوى جديد حفظ وترتيل عشرة أجزاء، وتعديل أعمار المتسابقين، ورفع مبالغ الجوائز بما يقارب 20 في المئة عن العام الماضي.وعن شروط ومستويات المسابقة، بيَّن رئيس لجنة التحكيم الشيخ إبراهيم بن خميس الصقر، أن الفئة المستهدفة من (5) سنوات إلى(30) سنة، وتشتمل المسابقة على مسارين الحفظ والتلاوة، فمسار الحفظ ينقسم إلى أربع مستويات، يمثل المستوى الأول حفظ وترتيل خمسة عشر جزءاً من سورة البقرة إلى سورة الكهف أو من سورة الكهف إلى سورة الناس، من (8) سنوات إلى (30) سنة، خصص له خمس جوائز (1600-1400-1200-1000-800) ريال.والمستوى الثاني حفظ وترتيل عشرة أجزاء من سورة الروم إلى سورة الناس، من 8 سنوات إلى 22 سنة خصص له خمس جوائز ( 1400-1200-1000-800-600) ريال.والمستوى الثالث حفظ وترتيل خمسة أجزاء من سورة الاحقاف إلى سورة الناس من (8) سنوات إلى (17) سنة خصص له خمس جوائز ( 1200-1000-800-600-500) ريال.والمستوى الرابع حفظ وترتيل جزئي تبارك وعم، من (5) سنوات إلى (12) سنة خصص له خمس جوائز (1000-800-600-500 400) ريال.ولفت إلى أن الفائزين في العام الماضي لا يحق لهم المشاركة هذا العام إلا في مستوى أعلى.أما مسار التلاوة “أندى صوتاً” فتم تقسيمه إلى أربعة مستويات: الأول من (23) سنة إلى (30) سنة، والمستوى الثاني من (18) سنة إلى (22) سنة،أما المستوى الثالث من (12) سنة إلى (17) سنة، والمستوى الرابع من (5) سنوات إلى (11) سنة، وقد تم تخصيص جوائز عينية قيمة لثلاثة فائزين في كل مستوى، ويشترط في هذا المسار أن يكون المتسابق حسن الصوت وأن يجتاز المقابلة الشخصية قبل دخوله للمسابقة.ويتم التسجيل عبر رابط المسابقة http://cutt.us/mzamir5، أو بإرسال رسالة نصية مع ذكر الاسم والعمر والمستوى إلى الشيخ أحمد التركي على جوال 0546640052.