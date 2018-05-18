تنظم لجنة التنمية السياحية بحضور محافظ أملج زياد بن عبدالمحسن البازعي، وأعضائها، فطور جماعي تحت شعار "بفطور حارتنا تحلى جمعتنا"، وذلك يوم الاثنين القادم خامس أيام شهر رمضان أمام القلعة في المنطقة التاريخية، بمشاركة آهالي الأحياء.ويحتوي الإفطار على العديد من الأطباق المختلفة، وتغلب عليها الأكلات الشعبية التي كانت تطهى قديماً في رمضان، في صورة من صور إحياء الماضي الذي كان يعيشه الناس وفرحتهم بالشهر الفضيل، في ظل الأجواء الروحانية التي يسودها الفرح، واقتسام لقمة العيش بين الجيران.وقد قرر الأعضاء أن يقوم كل شخص بإحضار طبق معين، وإتاحة المشاركة لكل من أراد المشاركة من الأهالي.