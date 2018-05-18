دعا وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون الأطراف الموقعة على اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية إلى اجتماع في يونيو للاتفاق على سبل تعزيز الاتفاقية وذلك في أعقاب استخدام الأسلحة المحظورة أخيراً.وقال جونسون في بيان "ننضم إلى شركائنا اليوم في الدعوة إلى عقد جلسة خاصة لمؤتمر الدول الأعضاء في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية في يونيو للاتفاق على تحرك لدعم الاتفاقية والهيئة القائمة على تطبيقها، منظمة حظر الأسلحة الكيميائية".وأضاف "سوف نضمن معا الالتزام بالحظر العالمي لاستخدام الأسلحة الكيماوية".