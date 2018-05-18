نظمت الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة تبوك مساء أمس (الخميس)، جلسة حوارية لتبادل الآراء ومناقشة سبل التواصل مع الغرفة، وتسليط الضوء على منجزاتها التجارية وجهودها لخدمة المنطقة، كما تم طرح الصعوبات التي تعترض الغرفة في تواصلها مع الإعلام، بحضور رئيس الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة تبوك سعيد بن عواض العسيري، وعدد من أعضاء الغرفة، ومشاركة ممثلي وسائل الإعلام المحلية بتبوك، والمؤثرين في مواقع التواصل الاجتماعي بالمنطقة، وذلك بمقر الغرفة.وبدأت الجلسة التي أدارها وليد الخشرمي وجاءت تحت عنوان "من أجل تبوك.. نتعاون" بكلمة لرئيس الغرفة التجارية، هنَّأ في مستهلها الجميع بشهر رمضان المبارك، مؤكداً على أهمية الدور الذي تؤديه وسائل الإعلام بوصفها شريكاً حيوياً في صنع القرار ودعم النهضة التنموية الشاملة التي تشهدها المنطقة وستشهدها في قادم الأيام على جميع الأصعدة.وأشار إلى قيام الغرفة التجارية الصناعية بإنشاء مركز إعلامي متكامل يتم من خلاله عمل اللقاءات الدورية بين الغرفة والوسائل الإعلامية، مبيناً أن الغرفة ستعلن في قادم الأيام عن خارطة الطريق الخاصة برؤيتها، والتي انتهت من إعداد الدراسات الخاصة بها لدعم رجال الأعمال وسيدات الأعمال.بعدها ألقى أمين عام الملتقى الإعلامي بمنطقة تبوك فائز التمامي، كلمة عبر خلالها عن شكره لغرفة تبوك التجارية على تنظيم هذا اللقاء الذي يعد الأول والهام، مشيراً إلى أهمية دور الإعلام في دعم أي حراك ثقافي أو تجاري أو صناعي، وإبراز جهود الإدارات الحكومية العاملة في حقل التنمية، مبدياً استعداد الجهات الإعلامية لنشر وتسليط الضوء على كل مايتعلق بالغرفة التجارية متى ما كان هناك عمل ملموس على أرض الواقع.بعدها تم فتح مجال النقاش الذي أتاح للغرفة فرصة الاستماع لآراء الإعلاميين وأفكارهم التي سيكون لها دور مهم في رسم ملامح الحراك الإعلامي داخل الغرفة، فضلاً عن تفعيل دورها كداعم للعمل التجاري والصناعي بالمنطقة، وتسليط الضوء على الخيارات العملية والعلمية التي يمكن إبرازها.وفي ختام اللقاء، تم توزيع شهادات الشكر على الحضور .