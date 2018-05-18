دشن أمين منطقة الجوف المهندس درويش بن علي الغامدي، أمس (الخميس)، الحملة الرقابية الصحية المكثفة تحت شعار «غذاؤكم أمانة»، التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية القروية وتستمر طوال شهر رمضان المبارك.وتستهدف الحملة التي دشنها أمين المنطقة، التأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية للمنشأت الغذائية، وتعزيز السلامة الغذائية والإسهام، في تقديم غذاء آمن وسليم للمستهلكين.وأوضح المهندس الغامدي، أن الحملة تأتي انطلاقاً من حرص وزير الشؤون البلدية والقروية وتوجيهاته للأمانة بشأن تكثيف الرقابة على المحلات التجارية وبالأخص المتعلّقة بالأنشطة الصحية، خصوصاً في شهر رمضان الفضيل، وذلك لما يشهده شهر رمضان من ازدياد كبير على طلب الأطعمة والأكلات الرمضانية والخاصة.وشدَّد المهندس الغامدي على ضرورة تطبيق لائحة الغرامات والجزاءات البلدية على المحال المخالفة للأنظمة والتعليمات المعمول بها في وزارة الشؤون البلدية والقروية.وفِي سياق متصل، قاد أمين منطقة الجوف المهندس درويش الغامدي حملة رقابية على المحال بسوق الخضار ومنشآت غذائية، بمشاركة وكيل الأمين للخدمات الدكتور ثامر الشراري، ومدير عام صحة البيئة بأمانة منطقة الجوف الدكتور محمد عبيد العنزي، وعدد من المراقبين والفنيين والأطباء.وقد تجول أمين الجوف ومرافقوه على السوق واطلع على ما تشهده المنطقة من حركة تجارية نشطة، وما تشتمل عليه من محلات تجارية تمارس العديد من الأنشطة المختلفة.وأكد أمين منطقة الجوف خلال الجولة، أن الفرق الصحية بالأمانة وبلدياتها لديهم التعليمات الواضحة بالتعامل بحزم مع أي تجاوز يؤثر على صحة المواطن والمقيم، والعمل على تطبيق الأنظمة دون تهاون.