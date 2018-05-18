تقدمت إدارة مستشفى الملك فهد العام بالمدينة المنورة بالاعتذار لعموم مراجعي المستشفى، وذلك جراء ما تم رصده من توقف أحد المصاعد الحديثة في المبنى مساء أمس (الخميس)، ما تسبب في احتجاز عدد من المراجعين داخل المصعد.وأوضحت إدارة المستشفى، أنها قامت باتخاذ كافة الإجراءات النظامية، بدءاً باستدعاء إدارة الصيانة وإبلاغ فرع الدفاع المدني بالمدينة المنورة، وحتى انتهاء الحدث وتقديم الخدمة الطبية لجميع الأشخاص الذين تواجدوا داخل المصعد خلال تلك الفترة للتأكد من سلامتهم.وأكدت الإدارة حرصها على الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة في المستشفى ضمن استراتيجيات الشؤون الصحية ووزارة الصحة وفق أفضل المعايير.ودعت جميع المراجعين إلى الإبلاغ عبر الرقم 937 على مدار الساعة في حال وجود أي ملاحظات أو قصور في الخدمة المقدمة.