تسلم مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز، تقريراً عن المنجزات الدعوية في المنطقة خلال الأعوام الـ10 الماضية.وتضمن التقرير الذي سلمه للأمير خالد الفيصل، مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمنطقة علي العبدلي نبذة عن الجهود الدعوية في المنطقة من العام 1428هـ وحتى 1438هـ.واشتمل التقرير على توثيق للقاءات التعريفية والبرامج المقدمة للمسلمين الجدد، إضافة للمحاضرات ودروس الجاليات وأنشطة محاربة الفكر الضال والزيارات الميدانية والدورات العلمية والكلمات الوعظية إلى جانب النشرات والمسابقات والبرامج الشبابية والنسائية والمعارض، كما تسلم أمير منطقة مكة المكرمة نسخة من فيلم «وليس غريباً عن خالد.. شهادة ملك»، والذي يثمن جهود سموه الدعوية والتنموية في المنطقة.